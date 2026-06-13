Письмо главы евродипломатии Каи Каллас европейским чиновникам, в котором она постоянно подчеркивает свою значимость для ЕС, свидетельствует о ее растущем отчаянии, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своих социальных сетях. По его словам, крупные страны Евросоюза недовольны ее работой, некомпетентностью и негибкой позицией по украинскому конфликту.
Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии ЕС. Так является ли «принесением пользы» путь изоляции и ссоры с Китаем, Россией, США, Индией и почти всем глобальным Югом. Если честно, то эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния, — сказал Христофору.
Он подытожил, что единственная ценность этого письма — в том, чтобы еще раз увидеть, чего стоят слова главы евродипломатии. Страны ЕС из-за недовольства работой Каллас обсуждают полную реорганизацию дипслужбы, вплоть до лишения ее полномочий.
Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик заявил, что Евросоюз отказывается рассматривать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией. Он также раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас, назвав ее «неспособной женщиной».