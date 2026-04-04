04 апреля 2026 в 17:00

Мурашко рассказал о самочувствии первого получившего онковакцину пациента

Мурашко заявил о хорошем самочувствии первого получившего онковакцину пациента

С самочувствием первого пациента, получившего мРНК-вакцину от рака отечественного производства, все в порядке, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, лечение будет продолжаться, передает ТАСС.

Пациент чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено, — сказал он.

Мурашко отметил, что развитие персонализированных медицинских технологий в России является одним из ключевых направлений. Эта разработка может потом серьезно повлиять на другие сферы здравоохранения, констатировал он.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило о первом применении персонализированной вакцины от рака в стране. Пациент, которому было введено лекарство, страдает от меланомы.

Эпидемиолог академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко подчеркнул, что внедрение персонализированных вакцин от рака в клиническую практику позволит ускорить лечение онкобольных пациентов. Он уточнил, что Россия переходит к иммунотерапии в борьбе с онкологическими заболеваниями, подключая к процессу естественные защитные механизмы организма.

