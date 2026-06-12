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12 июня 2026 в 17:17

Российский генерал ответил, получится ли у Украины «оголодить» Крым

Генерал Попов: Украине не удастся спровоцировать блокаду в Крыму

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Киев не сможет обесточить продуктовые запасы Крыма, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки о желании Киева «устроить голод» в российской республике. По его словам, у ВСУ не хватит на это ресурсов, а Москва держит постоянную связь с полуостровом.

Я думаю, что Киев не сможет достичь цели обесточить продуктовые запасы Крыма. У них не хватит на это ресурсов. Москва держит постоянную связь с полуостровом, логистика работает хорошо, есть различные сухопутные пути. Есть железнодорожное сообщение, морское, сухопутное. Путь снабжения продовольствием, медикаментами и товарами, а также системами ПВО налажен. Реально сделать блокаду у Украины не получится, они сами это понимают, — сказал Попов.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что противовоздушную оборону Крыма можно усилить за счет привлечения добровольцев из подразделений БАРС или частных охранных предприятий. Однако, по его словам, им потребуется профессиональное оснащение.

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