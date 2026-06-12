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12 июня 2026 в 17:30

«Промышленность старается»: Путин о вооружении российской армии

Путин заявил о необходимости опережать противника в развитии вооружений

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО заявил, что российское вооружение должно не просто адаптироваться к действиям противника, а быть на шаг впереди. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, работа в этом направлении уже ведется.

Министерство [обороны] работает, ну и вся промышленность старается. Будем дальше работать, — сказал Путин.

Говоря о применении беспилотных систем, он подчеркнул, что противник постоянно меняет их технические параметры, и в ответ на это необходимо выстроить гибкую систему реагирования, способную не только учитывать эти изменения, но и обеспечивать технологическое преимущество России.

До этого Путин на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками специальной военной операции заявил, что хотел лично увидеть их и сказать спасибо. Также сообщается, что президент с удовольствием послушал их мнение по поводу решения боевых задач.

Также президент заявил, что граждане РФ встречают День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков. Он также подчеркнул, что сплоченность и патриотизм всегда были ключевыми ценностями для россиян.

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