«Промышленность старается»: Путин о вооружении российской армии

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками СВО заявил, что российское вооружение должно не просто адаптироваться к действиям противника, а быть на шаг впереди. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, работа в этом направлении уже ведется.

Министерство [обороны] работает, ну и вся промышленность старается. Будем дальше работать, — сказал Путин.

Говоря о применении беспилотных систем, он подчеркнул, что противник постоянно меняет их технические параметры, и в ответ на это необходимо выстроить гибкую систему реагирования, способную не только учитывать эти изменения, но и обеспечивать технологическое преимущество России.

До этого Путин на встрече в Кремле со штурмовиками — участниками специальной военной операции заявил, что хотел лично увидеть их и сказать спасибо. Также сообщается, что президент с удовольствием послушал их мнение по поводу решения боевых задач.