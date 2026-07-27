В Нижнем Тагиле спасатели провели поиски тела девочки под завалами песка

На Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле идут поиски тела 13-летней школьницы, которая погибла при обрушении песчаной насыпи, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Девочка упала в воду с высоты 10 метров и была засыпана песком.

По данным очевидцев, 13-летняя девочка находилась на Лебяжинском карьере в компании друзей. Они поднялись на вершину насыпи, где в тот момент собралось много подростков. Кто-то из детей пнул край карьера, произошло обрушение, и девочка упала.

Сразу после случившегося друзья начали самостоятельные поиски и вызвали спасателей, однако извлечь пострадавшую не удалось. В настоящее время специалисты разрабатывают безопасную схему подъема тела, чтобы исключить риск повторного обвала.

Ранее в Чувашии после купания в реке Суре погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла в городе Шумерле. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, после чего его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра. Медики провели несовершеннолетнему сердечно-легочную реанимацию и подключили его к аппарату ИВЛ.