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27 июля 2026 в 17:23

Росстандарт утвердил ГОСТ на игрушечные световые мечи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России с 1 января 2027 года начнет действовать новый национальный стандарт — ГОСТ 35362-2026 «Оружие игрушечное. Общие технические условия», сообщается на сайте Росстандарта. Разработанный документ охватывает широкий спектр товаров, предназначенных для игр детей младше 14 лет.

При этом ГОСТ не будет затрагивать пневматическое оружие, точные копии огнестрельного оружия и спортивный инвентарь вроде метательных луков длиной более 1,2 метра. Исключение также сделано для коллекционных изделий с маркировкой «14+», рогаток и арбалетов без детского назначения. Новый стандарт четко делит всю категорию изделий по возрасту детей. Так, для малышей до трех лет предусмотрены только простые крупные предметы без мелких съемных деталей, включая поролоновые мечи и мягкие молоточки.

В категории от трех до семи лет значатся водяные и капсюльные пистолеты, а также пластиковые сабли. Для ребят постарше, от семи до 14 лет, стандарт регулирует параметры бластеров и игровых наборов с мягкими стрелами. Подобная стандартизация проходит на фоне комплексной работы Минпросвещения по утверждению безопасных и развивающих игрушек для детей.

Ранее Росстандарт утвердил масштабный пакет новых государственных стандартов для отечественной молочной промышленности. В число принятых документов вошли обновленные редакции правил производства сливочного масла и мягких сыров.

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