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11 июля 2026 в 13:10

Росстандарт обновил требования к ряду молочных продуктов

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на сливочное масло, сыры и детское питание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило масштабный пакет новых государственных стандартов для отечественной молочной промышленности, сообщила пресс-служба ведомства. В число принятых документов вошли обновленные редакции правил производства сливочного масла и мягких сыров, а также точечные изменения в действующий регламент на питьевое молоко.

Росстандарт утвердил целый ряд новых стандартов молочной продукции, направленных на развитие отечественного производства, повышение качества и безопасности продуктов, а также совершенствование методов контроля на молочном рынке, — рассказали в Росстандарте.

Ключевое требование к питьевому молоку осталось неизменным — его обязаны выпускать исключительно из натурального коровьего сырья без каких-либо сухих или растительных добавок. Кроме того, специалисты впервые прописали требования к детским йогуртам и сывороточным напиткам, предназначенным для раннего возраста, они начнут действовать с 1 января 2027 года.

В свою очередь свежий регламент на сливочное масло вводит четкие алгоритмы для мгновенного выявления потенциальных фальсификаций на рынке. Аналогичные жесткие меры по борьбе с использованием немолочных жиров были заложены экспертами и в новый стандарт для мягких сыров. Данные правила для масла и сыра полноценно вступят в силу с 1 января 2028 года.

Ранее ведомство объявило, что новый ГОСТ на классическое пиво начнет действовать в России с 1 января 2027 года. Требования к напитку были закреплены в документе Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия».

Общество
росстандарт
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йогурты
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