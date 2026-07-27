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27 июля 2026 в 11:00

Перестала покупать печенье в магазине — пеку с орехами и сгущёнкой: нежная вкуснятина к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, масло, йогурт и яйцо — замешиваю мягкое тесто с щепоткой куркумы для золотистого оттенка. Раскатываю, вырезаю кружочки, в центр кладу начинку из грецкого ореха со сгущёнкой, защипываю края и запекаю 20 минут. Печенье получается рассыпчатым, маслянистым, с хрустящей корочкой и тягучей ореховой сердцевиной, которая тает на языке. Куркума придаёт лёгкий солнечный цвет, а йогурт делает тесто нежным и воздушным.

Для приготовления понадобится: Для теста — 320 г муки, 40 г сахара, 110 г сливочного масла, 130 г йогурта (или сметаны), 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, ванильный сахар, щепотка соли и куркумы. Для начинки — 100 г грецких орехов, 2 ст. ложки сгущённого молока. Замесите тесто из всех ингредиентов, дайте отдохнуть 15 минут. Орехи измельчите, смешайте со сгущёнкой. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, выложите начинку, защипните края. Выпекайте при 180°C 20 минут до румяности. Дайте остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье — домашние съели за чаем, даже не дождавшись остывания. Я добавила в начинку немного корицы и изюма, а тесто сделала на сметане — стало ещё нежнее. Кстати, вместо грецких орехов можно взять миндаль. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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