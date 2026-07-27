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27 июля 2026 в 11:05

Попробовала сделать «Бакат» и не прогадала: шикарная закатка на зиму вместо надоевшей икры

Фото: D-NEWS.ru
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Если баклажанная икра уже приелась, попробуйте приготовить салат «Бакат». Он получается густым, ароматным и очень насыщенным, а овощи остаются кусочками, хорошо пропитываясь пряным томатным соусом.

Такая заготовка отлично подходит к картофелю, мясу или просто к свежему хлебу.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 2 кг, сладкий перец — 1 кг, морковь — 500 г, помидоры — 1,5 кг, чеснок — 200 г, острый перец — 1 шт., укроп — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, растительное масло — 500 мл, сахар — 150 г, соль — 50 г, столовый уксус 9% — 100 мл.

Баклажаны нарежьте небольшими кубиками, сладкий перец — тонкими полосками или небольшими кусочками, морковь натрите на крупной терке. Помидоры пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Чеснок пропустите через пресс, острый перец и зелень мелко нарежьте. В большой кастрюле соедините томатное пюре, чеснок, острый перец, зелень, растительное масло, сахар, соль и уксус.

Доведите соус до кипения, затем добавьте баклажаны, сладкий перец и морковь. Варите на небольшом огне 50–60 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу разложите по заранее стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Раньше каждый год закрывала баклажанную икру, но однажды решила приготовить «Бакат» — и с тех пор возвращаюсь именно к этому рецепту. Получается настолько удачная заготовка, что банки заканчиваются одними из первых, а домашние каждый сезон просят сделать сразу двойную порцию.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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