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27 июля 2026 в 11:52

Мошенники начали заманивать в свои сети желающих посмотреть «Одиссею»

Аферисты начали красть деньги через продажу билетов на «Одиссею» за 12 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мошенники создают фальшивые сайты с предложением посмотреть новый фильм «Одиссея» за 12 рублей, рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского». По словам экспертов, после введения данных банковской карты у пользователя списываются обозначенная сумма, а затем и оставшиеся деньги.

В рамках другой схемы обмана для доступа к фильму пользователя просят получить специальный код через Telegram-бот — таким образом злоумышленники фиксируют активность жертвы. После ввода кода на фишинговом сайте пользователя автоматически перенаправляют на сторонние скам-ресурсы, где он потенциально также рискует потерять денежные средства.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что с развитием технологий бесконтактных платежей злоумышленники адаптировали свои схемы и начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств. По его словам, аферисты расклеивают фейковые стикеры, которые ведут на поддельные фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты.

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