Россиян предупредили о хитрой уловке мошенников при бесконтактной оплате

С развитием технологий бесконтактных платежей злоумышленники адаптировали свои схемы и начали активно использовать подмену QR-кодов для хищения средств, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты расклеивают фейковые стикеры, которые ведут на поддельные фишинговые страницы, где жертва добровольно вводит данные своей карты.

С ростом бесконтактных платежей аферисты нашли очень удобный способ кражи денег. Они меняют настоящие QR-коды на фейковые, которые ведут на поддельные страницы оплаты. Их часто применяют на вокзалах и в аэропортах. Мошенники клеят фейковые QR-коды на стойках информации, автоматах по продаже билетов, вендинговых аппаратах и даже на парковках. Также схема распространена в общественном транспорте, на остановках, в кафе и ресторанах. Аферисты заходят вечером и незаметно наклеивают свои стикеры поверх настоящих QR на столиках, — сказал Щербаченко.

Он отметил, что подобные наклейки часто встречаются в ТЦ и магазинах. По его словам, гражданам всегда следует внимательно изучать QR-коды перед сканированием.

Также фейковые QR-коды встречаются на парковках, автозаправках, в торговых центрах и магазинах. Рекомендую внимательно осматривать стикеры перед сканированием. Вас должно насторожить, если QR-код выглядит новым, кривым или наклеен поверх старого, — заключил Щербаченко.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали использовать новую схему для кражи аккаунтов в Telegram, при которой им не нужны пароль и код из СМС. Аферисты распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows».