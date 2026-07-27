Разыскиваемого Россией лидера банды ОПГ нашли в Азии Thai Post: находившегося в международном розыске россиянина поймали в Таиланде

Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало гражданина России, который находится в международном розыске, пишет газета Thai Post. Его подозревают в руководстве крупной транснациональной преступной организацией.

По информации издания, россиянин скрывался в провинции Пхукет. В процессе следствия было установлено, что он превысил допустимый срок пребывания в Таиланде и являлся лицом, в отношении которого уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции в ответ на запрос российского правительства.

Правительство страны намерено инициировать экстрадицию подозреваемого в Россию. Это произойдет после завершения местного разбирательства по делу о нарушении иммиграционного законодательства.

Ранее Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, так как ранее был заочно арестован в Москве.

До этого в Таиланде задержали четырех россиян в рамках расследования дела о недвижимости стоимостью более 11,6 млрд рублей. По версии правоохранителей, 33 компании могли использовать тайских номинальных владельцев, чтобы обходить ограничения на владение землей.