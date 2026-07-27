Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 12:06

Разыскиваемого Россией лидера банды ОПГ нашли в Азии

Thai Post: находившегося в международном розыске россиянина поймали в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда арестовало гражданина России, который находится в международном розыске, пишет газета Thai Post. Его подозревают в руководстве крупной транснациональной преступной организацией.

По информации издания, россиянин скрывался в провинции Пхукет. В процессе следствия было установлено, что он превысил допустимый срок пребывания в Таиланде и являлся лицом, в отношении которого уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции в ответ на запрос российского правительства.

Правительство страны намерено инициировать экстрадицию подозреваемого в Россию. Это произойдет после завершения местного разбирательства по делу о нарушении иммиграционного законодательства.

Ранее Таиланд экстрадировал в Россию бывшего московского нотариуса и адвоката Фаиля Садретдинова. Его обвиняют в организации преступного сообщества по делу так называемых черных риелторов. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, так как ранее был заочно арестован в Москве.

До этого в Таиланде задержали четырех россиян в рамках расследования дела о недвижимости стоимостью более 11,6 млрд рублей. По версии правоохранителей, 33 компании могли использовать тайских номинальных владельцев, чтобы обходить ограничения на владение землей.

Мир
Таиланд
розыск
полиция
ОПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выросло число жертв атаки ВСУ на Ростов
В Госдуме связали слова Зеленского о мобилизации в РФ с «передозировкой»
Российские военные выбили основные силы ВСУ из Красного Лимана
Кинолог объяснила, как ребенку спастись от нападающей собаки
В Индии отреагировали на атаки Украины по торговым судам
Минобороны перечислило преимущества освобождения Коммунаровки
Holidayboy и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026
Стало известно о еще двух жертвах новых ударов по Белгородской области
Адвокат ответила, вернутся ли деньги за сгоревший на Wildberries товар
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.