Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды В Таиланде задержали четырех россиян по делу о недвижимости на 11,6 млрд рублей

В Таиланде задержали четырех россиян в рамках расследования дела о недвижимости стоимостью более 11,6 млрд рублей, оформленной на подставных владельцев, пишет газета The Nation. Полиция провела масштабные обыски в провинции Чонбури и проверила 41 объект, связанный с элитными домами и земельными участками общей стоимостью свыше пяти миллиардов батов. По версии правоохранителей, 33 компании могли использовать тайских номинальных владельцев, чтобы скрывать иностранный контроль над бизнесом и обходить ограничения на владение землей.

Как утверждает полиция, недвижимость рекламировалась в интернете как «русская деревня» и предлагалась для покупки и аренды на российских сайтах. После обысков у задержанных россиян и в офисах компаний изъяли документы и электронные устройства. Сейчас правоохранители изучают материалы дела, чтобы установить движение денежных средств и возможные связи участников схемы с другими лицами и организациями.

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