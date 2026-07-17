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17 июля 2026 в 11:22

Полиция Таиланда задержала «русскую деревню» с домами на миллиарды

В Таиланде задержали четырех россиян по делу о недвижимости на 11,6 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Таиланде задержали четырех россиян в рамках расследования дела о недвижимости стоимостью более 11,6 млрд рублей, оформленной на подставных владельцев, пишет газета The Nation. Полиция провела масштабные обыски в провинции Чонбури и проверила 41 объект, связанный с элитными домами и земельными участками общей стоимостью свыше пяти миллиардов батов. По версии правоохранителей, 33 компании могли использовать тайских номинальных владельцев, чтобы скрывать иностранный контроль над бизнесом и обходить ограничения на владение землей.

Как утверждает полиция, недвижимость рекламировалась в интернете как «русская деревня» и предлагалась для покупки и аренды на российских сайтах. После обысков у задержанных россиян и в офисах компаний изъяли документы и электронные устройства. Сейчас правоохранители изучают материалы дела, чтобы установить движение денежных средств и возможные связи участников схемы с другими лицами и организациями.

Ранее россиянина задержали на Пхукете по подозрению в попытке контрабанды марихуаны. Мужчину остановили сотрудники таможни в международном аэропорту. При нем обнаружили 17,6 килограмма каннабиса, который он пытался вывезти из Таиланда.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Мир
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