Россиянин попался на контрабанде крупной партии каннабиса на Пхукете Россиянина задержали на Пхукете за попытку вывезти 17,6 килограмма марихуаны

Россиянина задержали на Пхукете за попытку контрабанды марихуаны, сообщает новостной портал Phuket News. Мужчина попался на таможне международного аэропорта, когда пытался вывезти из Таиланда 17,6 килограмма каннабиса.

Согласно информации портала, задержанный имел при себе вакуумные упаковки и смолу каннабиса общей массой 17,6 килограмма, которые были спрятаны в двух чемоданах. После вскрытия багажа 30-летний россиянин признал, что груз принадлежит ему. Таможня передала задержанного сотрудникам полицейского участка района Сакху.

Хотя в Таиланде марихуана частично легализована для медицинских целей, недостатки в законе, принятом во время пандемии, привели к работе депутатской группы правящей коалиции над новой версией проекта. Власти Таиланда неоднократно предупреждали иностранных туристов о запрете вывоза из страны как легально приобретенной в Таиланде марихуаны, так и любых продуктов, изготовленных с ее использованием.

Ранее сообщалось, что глобальное изготовление кокаина достигло исторического максимума. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2024 году объем выпускаемого в мире кокаина составил порядка 4,1 тыс. тонн в очищенной форме. За последнее десятилетие этот показатель увеличился более чем в четыре раза.

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