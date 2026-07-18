Варум тайно оформила дом в США через компанию во Флориде SHOT: Варум купила дом в Майами за $550 тысяч после начала СВО

Telegram-канал SHOT сообщил о покупке Анжеликой Варум дома в Майами за $550 тыс. (около 33 млн рублей по курсу того времени) через четыре месяца после начала СВО. По данным канала, в июне 2022 года артистка приобрела 139-метровый коттедж и зарегистрировала недвижимость на американскую компанию Novarum, созданную во Флориде в формате LLC.

SHOT утверждает, что таким образом Варум могла защитить актив от возможного давления из-за российского гражданства. Как отмечает канал, подобная регистрация через юридическое лицо является распространенной практикой в США для управления и защиты активов. При этом SHOT не приводит подтверждений возможной связи сделки с санкционными рисками.

По данным канала, дом 1938 года постройки расположен в районе Аллапатта в Майами. На участке площадью 4,6 сотки находятся коттедж с тремя спальнями и тремя ванными комнатами. Ежегодный налог на недвижимость, как утверждает SHOT, составляет около $7 тыс. (около 533 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Анжелика Варум лишилась налоговой льготы на квартиру в Майами, из-за чего ее ежегодные выплаты могут вырасти примерно на $500 (около 38,25 тыс. рублей). Изменение связано со статусом non-homestead — при таком статусе недвижимость не получает льготы, предусмотренные для жилья, используемого в качестве постоянного места проживания.