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27 июля 2026 в 12:10

Центробанк ужесточил выдачу кредитов одной категории заемщиков

Центробанк ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Центробанк России ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, сообщила пресс-служба регулятора. В ведомстве отметили, что изменения затронули необеспеченные потребительские кредиты без лимита, нецелевые займы под залог недвижимости и автокредиты.

Банк России ужесточил на IV квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам) без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств, — говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что значения лимитов по необеспеченным потребкредитам с лимитом были оставлены без изменений. Также не пересматривались макропруденциальные надбавки.

Ранее Центробанк ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год до 0–1%, а инфляцию по итогам года ожидает на уровне 6–7% против прежних 4,5–5,5%, следует из обновленного макропрогноза. Регулятор также пересмотрел прогнозы по цене нефти, внешней торговле и платежному балансу.

До этого Набиуллина заявила, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка.

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