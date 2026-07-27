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27 июля 2026 в 11:58

Пасечник раскрыл число погибших и раненных при атаке ВСУ на ЛНР

Пасечник: два человека погибли во время ударов ВСУ по автомобилям в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека погибли и семь ранены в результате атак ВСУ на ЛНР, заявил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. По его словам, утром 27 июля в Перевальске был атакован гражданский грузовик, 41-летний водитель скончался на месте.

В Первомайске украинские военные ударили по автомобилю газовой службы. Водитель также погиб, еще трое работников ранены, отметил Пасечник. При атаке на «Газель» в Новоайдарском муниципальном округе пострадала семейная пара. Еще один мужчина ранен в результате удара по его легковому автомобилю, уточнил руководитель республики.

В Луганске атакован пассажирский микроавтобус. Ранения получил 43-летний водитель. <...> Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, — подчеркнул глава ЛНР.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что пятеро детей погибли при ударе украинской армии по турбазе в Кирилловке. По его словам, жертвами атак ВСУ с 2022 года стали 17 несовершеннолетних.

До этого стало известно, что ВСУ избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области. Пенсионерку обнаружили в одном из подвалов в истощенном состоянии. На место прибыла группа эвакуации, пострадавшую вывезли в тыловые районы.

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