Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке

Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке Балицкий: удар ВСУ по турбазе в Кирилловке унес жизни пятерых детей

Пять детей погибли при ударе украинской армии по турбазе в Кирилловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, жертвами атак ВСУ с 2022 года стали 17 детей.

С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что еще двух пострадавших женщин спасли из-под завалов в поселке Кирилловка после атаки на турбазы с отдыхающими. До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что ВСУ могли атаковать Запорожье из южной части страны. По его мнению, украинские дроны могли лететь из-под Орехова.

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