Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:09

Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке

Балицкий: удар ВСУ по турбазе в Кирилловке унес жизни пятерых детей

Подписывайтесь на нас в MAX

Пять детей погибли при ударе украинской армии по турбазе в Кирилловке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, жертвами атак ВСУ с 2022 года стали 17 детей.

С 2022 года Запорожская область потеряла 17 детей, еще пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющей никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа, — написал Балицкий.

Ранее сообщалось, что еще двух пострадавших женщин спасли из-под завалов в поселке Кирилловка после атаки на турбазы с отдыхающими. До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что ВСУ могли атаковать Запорожье из южной части страны. По его мнению, украинские дроны могли лететь из-под Орехова.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о выполнении посланий президента Федеральному собранию
Baza: Малышева задолжала 2 млн рублей за роскошный особняк в США
В Госдуме ответили, какую пенсию получат уволившиеся пенсионеры
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Нарколог раскрыла неочевидную опасность домашнего бара
«Выходные будут идеальными»: синоптик раскрыл прогноз на начало августа
Жесткая авария в Сочи унесла жизни троих детей
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.