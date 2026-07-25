После атаки ВСУ в Кирилловке из-под завалов спасли еще двух женщин

После атаки ВСУ в Кирилловке из-под завалов спасли еще двух женщин

Еще двух пострадавших женщин спасли из-под завалов после удара ВСУ в Кирилловке, сообщил ТАСС врио министра здравоохранения Запорожской области Иван Скудняев. В свою очередь глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что число погибших из-за удара ВСУ выросло до 12, еще 19 человек пострадали.

На данный момент спасатели извлекли еще двух женщин. Врачи Акимовской больницы проводят им необходимое обследование. Все пациенты в зависимости от степени тяжести размещены в медицинские организации Запорожской области. Ситуация находится под контролем губернатора Евгения Витальевича Балицкого, — уточнил Скудняев.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Запорожье из южной части страны. По его мнению, украинские дроны могли лететь из-под Орехова. Генерал отметил, что прекращение атак ВСУ на гражданские объекты России прямо связано с продвижением ВС РФ в зоне боевых действий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по туристическим базам в Запорожской области ради дестабилизации России. По его словам, несмотря на безрезультатность тактики Киева, Москва нанесет удары возмездия.