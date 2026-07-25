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25 июля 2026 в 13:21

Депутат ответил, какая навязчивая идея побудила ВСУ ударить по Запорожью

Депутат Колесник: ВСУ ударили по турбазе в Запорожье ради дестабилизации России

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Вооруженные силы Украины ударили по туристическим базам в Запорожской области ради дестабилизации России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, несмотря на безрезультатность тактики Киева, Москва нанесет удары возмездия.

Уже не в первый раз ВСУ бьют по туристическим базам. Это делается для запугивания, чтобы разбалансировать нашу страну, данный нарратив стал навязчивым для ВСУ, которую они не оставляют и уже в который раз предпринимают подобные действия. Хотя это абсолютно бесполезно, потому что Россия была и остается цельным и сильным государством, а наши цели в зоне СВО планомерно выполняются. Подчеркну, что это террористическое правительство Украины не останавливается ни перед чем. И отвечать надо. Наши удары возмездия настигают их даже в данный момент, и это только начало. Дальше будут еще более мощные удары за наших убитых граждан, — заявил Колесник.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по факту атаки на турбазы в Запорожской области возбуждено уголовное дело. Как отмечается, удар осуществили украинские войска.

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