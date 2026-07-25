Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на турбазу СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ на базы отдыха в Запорожской области

По факту атаки на турбазы в Запорожской области возбуждено уголовное дело, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. Как отмечает пресс-служба ведомства в МАКСе, удар осуществили украинские войска.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (ст. 205 УК РФ), — заявила Петренко.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате ночного обстрела украинскими силами туристических объектов в Кирилловке Запорожской области. По его словам, еще 14 человек, включая трех несовершеннолетних, получили травмы.

Кроме того, мэр Максим Пухов сообщил, что украинские военные нанесли удары по Энергодару, в результате которых три женщины и один мужчина получили тяжелые ранения. По его словам, ВСУ атаковали городской рынок и магазин на улице Воинов-Интернационалистов.