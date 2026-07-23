Раскрыты подробности жестокого удара ВСУ по городскому рынку Мэр Пухов: четыре человека получили тяжелые ранения при ударах ВСУ по Энергодару

Украинские военные нанесли удары по Энергодару, в результате которых три женщины и один мужчина получили тяжелые ранения, сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали городской рынок и магазин на улице Воинов-Интернационалистов.

Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака пришлась на территорию магазина по улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения, — написал Пухов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Воронежскую область погиб трехлетний ребенок. Как рассказал глава региона Александр Гусев, при вражеском ударе также получили ранения различной степени тяжести родители погибшего малыша и еще один местный житель.