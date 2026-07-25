ВСУ хладнокровно убили российских детей прямо на базе отдыха Балицкий сообщил о гибели двух детей при ударе ВСУ по базе отдыха в Запорожье

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в результате ночного обстрела украинскими силами туристических объектов в Кирилловке Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, еще 14 человек, включая трех несовершеннолетних, получили травмы. Глава региона уточнил, что атака была направлена на базы отдыха в Мелитопольском округе.

Прошедшей ночью в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей, — заявил Балицкий.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что работники предприятия, погибшие в результате ракетного обстрела, посмертно будут удостоены государственных наград. Соколов назвал их подлинными героями трудового фронта.

До этого Соколов сообщил, что ракетный удар по промышленному объекту унес жизни шестерых, еще 26 граждан пострадали. Глава региона распорядился провести обследование прилегающих жилых строений для оценки нанесенного ущерба.