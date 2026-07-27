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27 июля 2026 в 11:08

«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку

ВСУ били и морили голодом 80-летнюю жительницу Запорожской области

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Украинские военнослужащие избивали и морили голодом пожилую женщину в Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости стрелок группировки «Восток» с позывным Сармат. По его словам, пенсионерку обнаружили в одном из подвалов в истощенном состоянии.

ВСУ издевались над пожилой женщиной, не давали ей ни воды, ни еды, держали ее в подвале. Бабушке за 80 лет. Вся исхудавшая была, когда ее доставали оттуда, — отметил Сармат.

Он уточнил, что пожилую женщину звали Анастасия Петровна. После ее обнаружения российскими бойцами на место прибыла группа эвакуации, пенсионерку вывезли в тыловые районы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ из-за неудач на поле боя бьют по детям, женщинам, старикам и гражданским объектам. Украина использует тактику террористов в противостоянии с РФ, уточнил дипломат.

До этого стало известно, что с 2014 года в ДНР и ЛНР из-за украинских атак погибли около 300 детей, более тысячи. получили ранения. Сегодня, 27 июля, в республиках проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе, учрежденный в 2022 году.

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Запорожская область
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пенсионеры
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