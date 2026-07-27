Стало известно, сколько детей погибло в Донбассе с 2014 года

Стало известно, сколько детей погибло в Донбассе с 2014 года МИД России: около 300 детей погибли и свыше 1 тыс. пострадали в ЛДНР с 2014 года

С 2014 года в ДНР и ЛНР из-за украинских атак погибли около 300 детей, более 1 тыс. получили ранения, сообщил МИД России в своем Telegram-канале. Сегодня, 27 июля, в республиках проходит День памяти детей — жертв войны в Донбассе, учрежденный в 2022 году.

Трагическая дата была установлена в 2022 году с целью увековечения памяти детей, чьи жизни забрала война, развязанная киевским режимом в 2014 году. С 2014 года украинские боевики развернули полномасштабные боевые действия против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. За эти годы погибли порядка 300 детей, более тысячи получили ранения, — говорится в сообщении.

Одной из первых жертв стала 10-месячная Кира, погибшая вместе с матерью при обстреле Горловки летом 2014 года. В министерстве отметили, что ее образ, известный как «Горловская Мадонна», стал символом трагедии мирных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ с применением беспилотников привела к гибели семейной пары в Ростове-на-Дону. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.