Стал известен месячный доход мошеннических кол-центров на Украине Доход украинских мошеннических колл-центров оценили в $1 млрд в месяц

Индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до $1 млрд в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тыс. человек — это около двух третей банковского сектора страны, говорится в апрельском докладе базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). При этом только 10–15% жертв этих центров — россияне, остальные — жители Украины и европейских стран.

Доклад основан на интервью с бывшими сотрудниками колл-центров, депутатом, представителем Украинской межбанковской ассоциации EMA, а также на беседах с правоохранителями, журналистами, активистами и анализе открытых источников. Авторы называют мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности в Украине, которая, по некоторым оценкам, уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками.

Новых сотрудников открыто ищут через соцсети, мессенджеры и сайты с вакансиями, предлагая работу менеджерами. Особенно активно вербуют молодежь — предпочтительный возраст кандидатов от 15 до 28 лет.

Ранее замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что российские правоохранители выявили свыше 300 кол-центров, которые совершают кибератаки против России. Он подчеркнул, что часть этих центров функционируют как инструменты гибридной войны, тогда как другие ограничиваются мошенническими действиями.