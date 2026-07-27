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27 июля 2026 в 12:44

Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала пить больше воды при норовирусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В случае заражения норовирусом следует пить больше воды, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, заболевание передается через грязные руки, воду и продукты.

Норовирус — один из самых распространенных возбудителей острых гастроэнтеритов. Этот вирус передается контактно-бытовым, водным и пищевым путем — через грязные руки, зараженные продукты, воду и поверхности. Инфекция легко распространяется в школах, детских садах, больницах и других местах скопления людей. После попадания в организм симптомы развиваются довольно быстро — обычно в течение суток. Появляется тошнота, диарея, рвота, боль в животе. Специфических препаратов, которые уничтожают норовирус, не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и восстановление водно-солевого баланса. Важно своевременно восполнять потерю жидкости, а при ухудшении состояния обращаться к врачу, — пояснила Кашух.

Она отметила, что главный способ защиты — это соблюдение гигиены. По ее словам, рекомендуется тщательно мыть руки, особенно после улицы или перед едой, употреблять только чистую питьевую воду, тщательно обрабатывать продукты, по возможности не контактировать с людьми, у которых есть симптомы кишечной инфекции.

Ранее врач Наталья Турская заявила, что Турция не относится к странам с высоким риском экзотических инфекций для туристов. По ее словам, наиболее частая причина кишечных расстройств — привычные возбудители: Salmonella, Campylobacter, патогенные штаммы Escherichia coli, норовирусы и ротавирусы.

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