Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции Врач Турская: в Турции наиболее опасны гепатит А и тяжелые кишечные инфекции

Турция не относится к странам с высоким риском экзотических инфекций для туристов, рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская. По ее словам, наиболее частая причина кишечных расстройств — привычные возбудители: Salmonella, Campylobacter, патогенные штаммы Escherichia coli, норовирусы и ротавирусы.

Врач подчеркнула, что заражение обычно происходит через плохо прожаренное мясо, морепродукты, немытые овощи и фрукты, продукты, длительно находившиеся на жаре, а также воду или лед из непроверенных источников.

Наибольшую опасность для россиян представляют не экзотические инфекции, а тяжелые формы распространенных заболеваний. Риски связаны с вирусным гепатитом А, тяжелыми кишечными инфекциями, редко — менингококковой инфекцией, а также бешенством после укусов собак, кошек или диких животных. Кроме того, в летний период опасность представляют клещевые инфекции в отдельных регионах страны, — перечислила медик.

Особого внимания требуют симптомы, которые нельзя игнорировать: высокая температура, многократная рвота и диарея, кровь в стуле, сильная слабость, нарушение сознания, желтушность кожи или следы укусов животных, предупредила Турская. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, рекомендовала она.

Ранее около 30 туристов были госпитализированы после массового отравления в пятизвездочном отеле на турецком курорте Кушадасы. Отдыхающие пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. Предварительно, симптомы появились вскоре после употребления блюд, которые подавались в гостинице по системе «все включено».