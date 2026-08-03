Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 20:34

Сосед России с 4 августа ограничит свободную продажу топлива

Монголия с 4 по 15 августа ограничит продажу топлива на АЗС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Улан-Баторе с 4 по 15 августа вводятся ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням в соцсети. В этот период будет действовать система продажи по автомобильным номерам. Максимальная сумма чека при заправке ограничена 50 тыс. тугриков (около 1,1 тыс. рублей).

Данные меры принимаются с целью обеспечения доступности и устойчивого распределения запасов топлива среди всех потребителей, — написал Дамдинням.

Министр отметил, что текущих запасов страны хватит на месяц. В связи с ростом потребления топлива в среднем на 14% в год правительство начало строительство 22 дополнительных топливных резервуаров и подписало соглашение о поставках нефтепродуктов из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что на украинских АЗС начали вводить жесткие лимиты на продажу дизельного топлива — в одни руки отпускают не более 50–100 литров. По информации СМИ, ограничения действуют преимущественно на трассовых станциях, где водители фур массово закупали солярку из-за почти полного исчезновения разницы между оптом и розницей.

Азия
Монголия
топливо
ограничения
АЗС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.