Сосед России с 4 августа ограничит свободную продажу топлива Монголия с 4 по 15 августа ограничит продажу топлива на АЗС

В Улан-Баторе с 4 по 15 августа вводятся ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням в соцсети. В этот период будет действовать система продажи по автомобильным номерам. Максимальная сумма чека при заправке ограничена 50 тыс. тугриков (около 1,1 тыс. рублей).

Данные меры принимаются с целью обеспечения доступности и устойчивого распределения запасов топлива среди всех потребителей, — написал Дамдинням.

Министр отметил, что текущих запасов страны хватит на месяц. В связи с ростом потребления топлива в среднем на 14% в год правительство начало строительство 22 дополнительных топливных резервуаров и подписало соглашение о поставках нефтепродуктов из Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что на украинских АЗС начали вводить жесткие лимиты на продажу дизельного топлива — в одни руки отпускают не более 50–100 литров. По информации СМИ, ограничения действуют преимущественно на трассовых станциях, где водители фур массово закупали солярку из-за почти полного исчезновения разницы между оптом и розницей.