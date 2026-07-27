Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:43

Зеленский обвинил Иран и КНДР в прямом нападении на Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил Иран и КНДР в фактическом вступлении в вооруженный конфликт на стороне РФ. В интервью британскому телеканалу Sky News политик заявил, что действия этих государств следует расценивать как прямое нападение на украинскую территорию. Зеленский утверждает, что Тегеран с самого начала СВО передал в распоряжение Москвы свои передовые технологии.

Они напали на нас? Я думаю, что да, — подчеркнул президент.

Кроме того, он обратил внимание на активное участие северокорейской стороны в поддержке российских сил. Украинский лидер призвал международное сообщество быть предельно честным в оценке происходящего на фронте. Он настоятельно попросил западные страны признать прямое участие иранских и северокорейских сил в боевых действиях. В завершение Зеленский добавил, что без жесткой реакции мирового сообщества подобные шаги останутся безнаказанными.

Перед этим Зеленский признал, что предстоящая зима в стране будет сложной. Он добавил, что из-за подготовки к отопительному сезону принял решение сменить главу правительства.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Иран
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При атаке ВСУ в Запорожье погиб начальник управления ГРЧЦ и его дети
Два слесаря отправятся в колонию из-за взрыва газа в Стерлитамаке
Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика
Врач раскрыл, какие болезни могут скрываться за непереносимостью лактозы
Гастроэнтеролог рассказала, как распознать и лечить норовирус
Цена на нефть марки Brent обвалилась до минимума 17 июля
Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки
В престижной школе для элиты нашли детей диктаторов
«Радио Судного дня» вышло в эфир на фоне ударов по Белгороду
«Важная беседа»: в Кремле оценили встречу Путина с военными моряками
«Информация появилась»: Песков о перспективе воздушного перемирия
Путин проведет международный телефонный разговор
В Кремле сделали заявление о вооружении торговых судов России
В ГД ответили, сможет ли РФ взыскать ущерб с ВСУ за действия в Донбассе
В Минздраве раскрыли число заболевших в 2025 году гепатитом россиян
«Лечится во всех регионах»: россиянам с гепатитом С дали важный совет
«Убью, суки»: отец проткнутого забором мальчика не согласен со следствием
Экс-сенатор ответила, что делать при недостатке пенсионных баллов
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о военных КНДР на СВО
Песков рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.