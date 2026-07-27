Зеленский обвинил Иран и КНДР в прямом нападении на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский публично обвинил Иран и КНДР в фактическом вступлении в вооруженный конфликт на стороне РФ. В интервью британскому телеканалу Sky News политик заявил, что действия этих государств следует расценивать как прямое нападение на украинскую территорию. Зеленский утверждает, что Тегеран с самого начала СВО передал в распоряжение Москвы свои передовые технологии.

Они напали на нас? Я думаю, что да, — подчеркнул президент.

Кроме того, он обратил внимание на активное участие северокорейской стороны в поддержке российских сил. Украинский лидер призвал международное сообщество быть предельно честным в оценке происходящего на фронте. Он настоятельно попросил западные страны признать прямое участие иранских и северокорейских сил в боевых действиях. В завершение Зеленский добавил, что без жесткой реакции мирового сообщества подобные шаги останутся безнаказанными.

Перед этим Зеленский признал, что предстоящая зима в стране будет сложной. Он добавил, что из-за подготовки к отопительному сезону принял решение сменить главу правительства.