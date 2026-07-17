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17 июля 2026 в 17:30

Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев

Захарова: сеть кол-центров на Украине обворовывает россиян и европейцев

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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На Украине организована целая сеть кол-центров, занимающихся обворовыванием граждан России и стран Европы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на обвинения в адрес Москвы со стороны Евросоюза и НАТО о якобы «злонамеренных действиях» в киберпространстве, передает пресс-служба дипломатического ведомства.

Задействуется также целая сеть украинских кол-центров, занимающихся обворовыванием россиян и, к слову, европейцев, — говорится в комментарии.

Захарова также отметила, что западные страны и организации не представили конкретных доказательств при выдвижении обвинений в адрес России. Она квалифицировала эти действия как очередную скоординированную информационную атаку.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приемлет обвинений ЕС в кибератаках. По его словам, Запад много лет голословно обвиняет Москву.

До этого замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что российские правоохранители выявили свыше 300 кол-центров, которые совершают кибератаки против России. Он подчеркнул, что часть этих центров функционируют как инструменты гибридной войны, тогда как другие ограничиваются мошенническими действиями.

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Мария Захарова
кол-центры
кибератаки
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Украина
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