Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 17:09

Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках

Захарова: Запад не представил доказательств обвинений России в кибератаках

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные страны и организации не представили конкретных доказательств при выдвижении обвинений в адрес России о «злонамеренных действиях в киберпространстве», говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте дипведомства. Российский дипломат квалифицировала эти действия как очередную скоординированную информационную атаку.

Тринадцатого июля ряд проводящих недружественную по отношению к России политику стран и организаций осуществил очередную серию скоординированных информационных атак, бездоказательно обвинив нашу страну в «постоянной злонамеренной деятельности» в киберпространстве, — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-кола заявил, что Кремль не приемлет обвинений ЕС в кибератаках. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Запад много лет голословно обвиняет Россию.

До этого руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал, что число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики.

Власть
МИД России
Мария Захарова
кибератаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве загорелся складской ангар
Два человека погибли при атаке ВСУ на север Крыма
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.