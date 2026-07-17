Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках Захарова: Запад не представил доказательств обвинений России в кибератаках

Западные страны и организации не представили конкретных доказательств при выдвижении обвинений в адрес России о «злонамеренных действиях в киберпространстве», говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте дипведомства. Российский дипломат квалифицировала эти действия как очередную скоординированную информационную атаку.

Тринадцатого июля ряд проводящих недружественную по отношению к России политику стран и организаций осуществил очередную серию скоординированных информационных атак, бездоказательно обвинив нашу страну в «постоянной злонамеренной деятельности» в киберпространстве, — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-кола заявил, что Кремль не приемлет обвинений ЕС в кибератаках. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Запад много лет голословно обвиняет Россию.

До этого руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов рассказал, что число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям экономики.