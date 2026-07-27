«Лечится во всех регионах»: россиянам с гепатитом С дали важный совет

«Лечится во всех регионах»: россиянам с гепатитом С дали важный совет Общественник Коваленко: лечение гепатита С доступно во всех регионах России

Лечение хронического вирусного гепатита С сейчас доступно во всех регионах России, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. По его словам, это заболевание полностью излечимо.

Россия сделала много шагов для победы над этим заболеванием. <...> Сейчас гепатит С лечится абсолютно во всех регионах, очень хорошо организована медицинская помощь. Все, что нужно сделать пациенту, — это обратиться к терапевту в поликлинике по месту жительства и пройти необходимую диагностику, — отметил эксперт.

Ранее академик РАН Михаил Михайлов сообщил, что у вируса гепатита Е есть разные генотипы, а заразиться этой инфекцией можно через плохо прожаренное мясо. Он уточнил, что особенный риск связан со свининой, которая является одним из основных источников заражения.

До этого замминистра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова рассказала, что благодаря современной медицине можно вылечить гепатит С всего за шесть недель. Быстрое восстановление зависит от того, на каком этапе диагностировали заболевание, — чем раньше его выявили, тем лучше, добавила врач.