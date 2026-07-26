Россиянам рассказали об источниках заражения гепатитом Е

У вируса гепатита Е есть разные генотипы, а заразиться этой инфекцией можно через плохо прожаренное мясо, сообщил ИС «Вести» главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Михайлов. Он отметил, что особенный риск связан со свининой, которая является одним из основных источников заражения.

Структура вируса показала, что существуют разные генотипы. И если первый и второй генотипы существуют в основном в южных странах, то у нас — это третий и четвертый. И вот третий и четвертый генотипы передаются через животных, в частности, через плохо прожаренное или проваренное мясо. Поэтому, когда вы едете на шашлыки, жарьте мясо хорошо, — рассказал Михайлов.

Ранее заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова заявила, что благодаря современной медицине можно вылечить гепатит С всего за шесть недель. По ее словам, быстрое восстановление зависит от того, на каком этапе диагностировали заболевание — чем раньше его выявили, тем лучше. Врач отметила, что эта болезнь может долгое время не проявляться.