Путин поддержал «Почту России» новым законом

Президент РФ Владимир Путин утвердил законодательный акт для поддержки «Почты России», предусматривающий создание государственной электронной почтовой платформы и отмену банковских сборов за прием жилищно-коммунальных платежей, сообщается на портале официальных правовых актов. Документ обязывает «Почту России» запустить цифровой сервис для обмена официальными сообщениями между ведомствами, компаниями и населением. Новые правила также вводят порядок работы с абонентскими почтовыми ящиками.

Государственные органы, муниципалитеты, организации с государственным участием и Центральный банк станут направлять уведомления и требования через профили пользователей на портале «Госуслуги». Юридическая значимость такого оповещения наступает, если адресат авторизовался в системе в течение семи дней с момента публикации.

Ранее Путин подписал закон, в котором предписывается детям иностранных трудовых мигрантов по достижении 18 лет покинуть страну в 30-дневный срок или получить патент на трудовую деятельность. Документ также содержит дополнительные ограничительные нормы для данной категории лиц.