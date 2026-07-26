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26 июля 2026 в 19:07

Путин поддержал «Почту России» новым законом

Путин подписал закон о создании электронной почтовой системы «Почты России»

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин утвердил законодательный акт для поддержки «Почты России», предусматривающий создание государственной электронной почтовой платформы и отмену банковских сборов за прием жилищно-коммунальных платежей, сообщается на портале официальных правовых актов. Документ обязывает «Почту России» запустить цифровой сервис для обмена официальными сообщениями между ведомствами, компаниями и населением. Новые правила также вводят порядок работы с абонентскими почтовыми ящиками.

Государственные органы, муниципалитеты, организации с государственным участием и Центральный банк станут направлять уведомления и требования через профили пользователей на портале «Госуслуги». Юридическая значимость такого оповещения наступает, если адресат авторизовался в системе в течение семи дней с момента публикации.

Ранее Путин подписал закон, в котором предписывается детям иностранных трудовых мигрантов по достижении 18 лет покинуть страну в 30-дневный срок или получить патент на трудовую деятельность. Документ также содержит дополнительные ограничительные нормы для данной категории лиц.

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