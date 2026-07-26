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26 июля 2026 в 19:18

Путин высказался о применении москитного флота

Путин заявил об эффективности москитного флота на Ближнем Востоке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Москитный флот демонстрирует высокую эффективность, заявил глава государства в ходе общения с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Российский лидер обратил внимание собеседников на успешные действия малых кораблей в зоне боевых действий, передает РИА Новости.

Посмотрите, что сейчас происходит в зоне ближневосточного конфликта. Достаточно эффективно действуют те, кто использует вот этот москитный флот, — сказал он.

Ранее Путин в беседе с военнослужащими ВМФ констатировал крах усилий по изоляции России от мирового оборонного сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что совместные международные маневры с участием национального флота выступают очевидным свидетельством состоятельности данного утверждения.

Кроме того, он заявил, что значительные государственные затраты на специальную военную операцию диктуются объективной необходимостью и вполне оправданны. Глава государства особо выделил бескомпромиссное доминирование задач СВО над прочими направлениями.

Также президент отметил, что специальная военная операция на Украине неизбежно завершится. Глава государства подчеркнул важность сохранения общенациональной сплоченности, сформировавшейся как на линии боестолкновения, так и в российском тылу.

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