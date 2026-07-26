«Знают и понимают»: раскрыто отношение Ирана к соседним странам В МИД Ирана заявили об отсутствии вражды с соседями на фоне конфликта с США

Тегеран не рассматривает соседние страны Ближнего Востока как врагов, а его действия направлены исключительно против США, заявил в интервью газете «Иран» глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, региональные государства понимают причины действий Тегерана и не воспринимают их как враждебность.

На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают, — сказал он.

Аракчи отметил, что после завершения конфликта Иран намерен продолжить диалог с соседями. Он добавил, что Тегеран также будет работать над восстановлением доверия.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, так как в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Отмечается, что решение американского лидера отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии.