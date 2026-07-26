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26 июля 2026 в 11:33

Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

Дептранс Москвы: восемь автомобилей столкнулись на 76-м километре МКАД

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Восемь авто попали в массовое ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге, сообщил столичный департамент транспорта в МАКСе. Отмечается, что авария произошла на 76-м километре внутренней части магистрали после развязки с Ленинградским шоссе.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

В дептрансе предупредили, что из-за аварии на дороге перекрыты три полосы из шести. Водителям рекомендовали учитывать ДТП при планировании маршрутов.

Ранее в Москве произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя. В результате аварии погибли два человека. По словам очевидцев, водитель черного автомобиля отмечал день рождения. После банкета он сел за руль в состоянии опьянения и врезался в другую машину.

До этого сообщалось, что в Волгограде автомобиль Subaru после столкновения с Chevrolet вылетел на остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадал водитель Subaru. По данным полиции, медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте происшествия.

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