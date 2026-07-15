Subaru протаранил остановку после столкновения с Chevrolet

В Волгограде автомобиль Subaru после столкновения с Chevrolet влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадал водитель Subaru, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. Пострадавшему оказана помощь на месте.

Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Subaru продолжила движение и наехала на остановку. В результате ДТП пострадал водитель Subaru, — заявили в МВД.

Ранее на внешней стороне Садового кольца в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Инцидент случился в районе поворота на 2-й Смоленский переулок. Из-за аварии движение на участке было затруднено, но вскоре его восстановили.

До этого столичный дептранс сообщил, что количество ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия 2026 года. Часть таких нарушений по-прежнему происходит даже при наличии расположенных поблизости оборудованных пешеходных переходов.