Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 14:43

В Москве на треть сократилось число ДТП с участием нарушающих пешеходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия 2026 года, сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере МАКС. В ведомстве подчеркнули, что часть нарушений происходит даже при наличии оборудованных переходов поблизости.

С января по июнь в Москве зафиксировали 131 ДТП, в которых пешеходы пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу. Год назад таких аварий было 191. Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 20%.

Отмечается, что около половины аварий происходит в период с 16:00 до полуночи, когда ухудшается видимость. Кроме того, на поведение участников движения также оказывают влияние усталость и спешка после работы.

Ранее сообщалось, что пять человек получили различные травмы в результате ДТП с «Газелью». Инцидент произошел на федеральной трассе А-120 в Ленинградской области. От мощного удара при столкновении легковой автомобиль потерял управление и вылетел с проезжей части в глубокий кювет.

Москва
ДТП
происшествия
пешеходы
транспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели вытащили двух человек из искореженной машины в Ленобласти
Международные организации обвинили в «слепоте» из-за Энегодара
ВСУ без Starlink и признания Залужного: новости СВО к вечеру 12 июля
Приз для Иракли, новые фильмы, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин
Четверо погибли при ударе БПЛА в Энергодаре
В ГД ответили, могут ли самозанятые претендовать на оплачиваемый больничный
Известная блогерша намекнула на замужество
Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе
Сотни человек эвакуировали из-за угрозы теракта в европейской стране
В ВС России раскрыли, почему «Бандероль» приходит по назначению
Врач раскрыл, что делать при ожоге медузы
В ЦИК раскрыли последние данные о подаче заявок на выборы в ГД
Силы ПВО сбили еще два дрона на подлете к Москве
Лондон, «Слова пацана», мнение об СВО: как живет актер Самойленко-младший
Водолазы нашли тело третьего мужчины, пропавшего после опрокидывания лодки
Назван истинный мотив Зеленского сменить кабмин Украины
Японский эксперт перечислила способы защиты кошек от стресса
Экс-нардеп ответил, кто может занять пост премьер-министра после Свириденко
Близкий к «кошельку» Зеленского чиновник может стать премьером Украины
Зеленский опубликовал фото с возможным кандидатом в премьеры Украины
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.