В Москве на треть сократилось число ДТП с участием нарушающих пешеходов

Количество ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия 2026 года, сообщил столичный департамент транспорта в мессенджере МАКС. В ведомстве подчеркнули, что часть нарушений происходит даже при наличии оборудованных переходов поблизости.

С января по июнь в Москве зафиксировали 131 ДТП, в которых пешеходы пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу. Год назад таких аварий было 191. Количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 20%.

Отмечается, что около половины аварий происходит в период с 16:00 до полуночи, когда ухудшается видимость. Кроме того, на поведение участников движения также оказывают влияние усталость и спешка после работы.

Ранее сообщалось, что пять человек получили различные травмы в результате ДТП с «Газелью». Инцидент произошел на федеральной трассе А-120 в Ленинградской области. От мощного удара при столкновении легковой автомобиль потерял управление и вылетел с проезжей части в глубокий кювет.