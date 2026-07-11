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11 июля 2026 в 17:55

Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»

Грузовик врезался в иномарку на трассе А-120 в Ленинградской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пять человек получили различные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе А-120 в Ленинградской области, рассказала пресс-служба МЧС Ленинградской области в МАКСе. Авария с участием легкового автомобиля Belgee и грузовой «Газели» случилась неподалеку от поселка Гладкое.

От мощного удара при столкновении легковой автомобиль потерял управление и вылетел с проезжей части в глубокий кювет. Прибывшие медики госпитализировали четверых пострадавших, в то время как еще один человек от поездки в больницу отказался. Спасатели отдельно подчеркнули, что несовершеннолетних детей среди участников ДТП нет, а движение транспортных средств по автодороге сейчас осуществляется в штатном режиме.

Ранее семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицком, где иномарка врезалась в забор. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

До этого пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района.

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