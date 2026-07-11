Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 04:14

Автобус с 46 пассажирами съехал в кювет в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся на территории Татарстана, сообщили в Главном управлении МЧС России в МАКСе. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 11 июля в 01:25 по московскому времени через систему «Глонасс+112». ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района. По данным спасателей, погибших нет.

Ранее стало известно, что междугородний рейсовый автобус сгорел дотла на одной из трасс в Ростовской области. Инцидент случился днем, огонь вспыхнул в салоне, сообщили в региональном ГУ МЧС. Автобус следовал по маршруту Москва — Ставрополь.

До этого мужчина погиб от удара зеркалом фуры на трассе Москва — Волгоград. По версии ведомства, пешеход вышел с обочины на проезжую часть, после чего его задело зеркалом проезжавшей фуры. От полученных травм он скончался на месте, его личность пока не установлена.

Регионы
Россия
Татарстан
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри
«Не жалею»: украинская биатлонистка ответила хейтерам после переезда в РФ
Производственный склад площадью 3 тысячи «квадратов» горит в Подмосковье
Армия России разбомбила предприятие по разработке тяжелых БПЛА в Киеве
Стало известно о задержке 23 рейсов в аэропорту юга России
Золотодобытчик утопил вездеход и теперь ждет помощи на крыше
Лантратова помогла семье умершего бойца СВО оформить выплаты
Женщина погибла при обстреле ВСУ Белгородчины
ВС России нанесли удары по ключевым для ВСУ портам
Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане
Карл III провел тайную встречу с детьми принца Гарри
«Для пропаганды сойдет»: в Киеве заявили о невозможности выпуска Patriot
«Политический террор»: Азаров рассказал о жертвах Зеленского на Украине
В Иркутске горе-гангстер напугал прохожих
Российские туристы почти сутки не могут уехать из Египта
В США подсчитали, сколько раз Трамп говорил о финале войны с Ираном
Перетираю зелень со специями — зимой кладу ложечку в горячее. Идеальная заготовка для супов, мяса и соусов
Apple подала в суд на OpenAI и двух бывших сотрудников
Небензя раскрыл, как остановить героизацию нацистов
Украину назвали «гигантской печью» и виновницей краха НАТО
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.