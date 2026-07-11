Автобус с 46 пассажирами съехал в кювет в Татарстане

Пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся на территории Татарстана, сообщили в Главном управлении МЧС России в МАКСе. В результате аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 11 июля в 01:25 по московскому времени через систему «Глонасс+112». ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района. По данным спасателей, погибших нет.

Ранее стало известно, что междугородний рейсовый автобус сгорел дотла на одной из трасс в Ростовской области. Инцидент случился днем, огонь вспыхнул в салоне, сообщили в региональном ГУ МЧС. Автобус следовал по маршруту Москва — Ставрополь.

До этого мужчина погиб от удара зеркалом фуры на трассе Москва — Волгоград. По версии ведомства, пешеход вышел с обочины на проезжую часть, после чего его задело зеркалом проезжавшей фуры. От полученных травм он скончался на месте, его личность пока не установлена.