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09 июля 2026 в 12:15

Мужчина вышел на трассу и умер от удара зеркалом фуры

Мужчина погиб от удара зеркалом фуры на трассе Москва — Волгоград

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчина погиб в Иловлинском районе Волгоградской области на 917-м километре трассы Москва — Волгоград, сообщает V1.RU со ссылкой на управление МВД России по Волгоградской области. По версии ведомства, пешеход вышел с обочины на проезжую часть, после чего его задело зеркалом проезжавшей фуры. От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность пока не установлена.

Пешеход вышел с обочины на проезжую часть дороги и получил удар зеркалом грузовика по голове. В результате аварии мужчина скончался на месте, его личность сейчас устанавливается, — рассказали в МВД.

Первыми о ДТП сообщили водители, проезжавшие мимо места аварии. Они рассказали, что тело погибшего лежало на проезжей части, а рядом стоял грузовик. Очевидцы предположили, что мужчина мог выйти на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки.

Ранее смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» у поселка Ботаника Гулькевичского района. По информации ГУ МВД, 29-летний водитель такси выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с моста.

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