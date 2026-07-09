Таксист разбился насмерть, вылетев с моста на автомобиле На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста

Смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» у поселка Ботаника Гулькевичского района, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, 29-летний водитель такси выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

Мужчина съехал с дороги, после чего его Lada Granta вылетела с моста и опрокинулась. Водитель скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. Предварительно, Hyundai Solaris на 291-м км автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

До этого в Ленинградской области на 136-м километре трассы «Нарва» погиб водитель BMW. Автомобилист при обгоне выехал на встречку через сплошную линию и потерял управление. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Два пассажира иномарки были госпитализированы с травмами.