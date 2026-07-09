Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 10:08

Таксист разбился насмерть, вылетев с моста на автомобиле

На Кубани водитель такси не справился с управлением и вылетел с моста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Смертельное ДТП произошло на федеральной автодороге «Кавказ» у поселка Ботаника Гулькевичского района, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, 29-летний водитель такси выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

Мужчина съехал с дороги, после чего его Lada Granta вылетела с моста и опрокинулась. Водитель скончался от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. По факту аварии проводится проверка.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области. Предварительно, Hyundai Solaris на 291-м км автодороги выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

До этого в Ленинградской области на 136-м километре трассы «Нарва» погиб водитель BMW. Автомобилист при обгоне выехал на встречку через сплошную линию и потерял управление. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Два пассажира иномарки были госпитализированы с травмами.

Регионы
Краснодарский край
ДТП
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.