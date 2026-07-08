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08 июля 2026 в 16:02

Смертельное ДТП с иномаркой произошло на трассе «Нарва» в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ленинградской области на 136-м километре трассы «Нарва» погиб водитель BMW, пишет «МК в Питере» со ссылкой на МВД России. Смертельное ДТП произошло в Кингисеппском районе.

По предварительной информации, автомобилист при обгоне выехал на встречную полосу через сплошную линию и потерял управление. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте. Два пассажира иномарки были госпитализированы с травмами.

Ранее сообщалось, что движение на трассе М-11 в Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга было затруднено из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей. По предварительным данным, столкновение произошло на 596-м километре магистрали.

До этого в Омской области маршрутное такси с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. Авария произошла на автодороге деревня Сосновка — рабочий поселок Полтавка.

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