Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти

Движение на трассе М-11 в Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга затруднено из-за аварии с участием двух грузовых автомобилей, сообщает Telegram-канал «78. Новости». По предварительным данным, столкновение произошло на 596-м километре магистрали.

Фуры значительные механические повреждения. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее легковой автомобиль получил серьезные повреждения в результате ДТП в Башкирии — после столкновения машина оказалась разделена на две части. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что от «Жигулей» осталась только часть кузова. Авария произошла на 37-м километре от Уфы. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства аварии. О характере возможных травм водителя и других пострадавших не сообщается.

До этого пресс-служба ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу сообщила, что 10 человек были госпитализированы после опрокидывания вахтового автомобиля. Еще четверых пострадавших после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализированные доставлены в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.