Более десятка человек пострадали в ДТП при опрокидывании вахтовки

Более десятка человек пострадали в ДТП при опрокидывании вахтовки 10 человек госпитализировали после опрокидывания автомобиля на Чукотке

10 человек были госпитализированы после опрокидывания вахтового автомобиля на Чукотке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу в мессенджере МАКС. Еще четверых пострадавших после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

Авария произошла на 10-м километре автодороги в районе города Билибино (Билибинский муниципальный район). Водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.

Всего в салоне находились 14 человек. Госпитализированные доставлены в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии. По информации ведомства, авария произошла на 50-м километре автодороги Улан-Удэ — Кяхта. Предварительно, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato.