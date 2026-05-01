01 мая 2026 в 00:48

Росстат назвал регион с самой высокой зарплатой

Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в Чукотском автономном округе, передает ТАСС со ссылкой на статистику Росстата. Данные изучены за февраль 2026 года.

Согласно предоставленной информации, в среднем жители получали 208 456 рублей в месяц. За аналогичный период прошлого года показатель оставлял 191 571 рубль: зарплата выросла почти на 17 тысяч рублей. Чукотка сохраняет лидерские позиции среди регионов страны по уровню доходов населения.

Ранее стало известно, что средний заработок архитекторов в Подмосковье превышает 92 тыс. рублей. Среди представителей этой профессии проектировщики находятся среди лидеров по уровню заработной платы.

До этого сообщалось, что директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга могут зарабатывать свыше миллиона рублей, тогда как медианный уровень дохода руководителей в этой области составляет около 520 тыс. рублей в Москве и 500 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Отмечается, что спрос за последний год на специалистов по информационной безопасности вырос на 24%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2-3 мая
В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
ПВО России уничтожила почти 10 тысяч беспилотников ВСУ за месяц
Трамп объяснил, почему он не хочет носить бронежилеты
Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе
Неизвестный напал с ножом на школу и ранил пятерых человек
В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда
Небо над Сочи временно закрыли для полетов
В России вступил в силу запрет на вывоз слитков золота
Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера
В Подмосковье произошел крупный пожар на ферме
Скончался экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов
В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек
В России вступили в силу новые ГОСТы для проверки алкозамков
На защиту границ России поставят лазерное оружие
Лавина СМС, Telegram без VPN и борщевик: 3 новые схемы от мошенников
В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ
В Иране сообщили о работе ПВО в разных районах Тегерана
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

