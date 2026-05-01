Росстат назвал регион с самой высокой зарплатой Чукотка стала лидером по средней зарплате в России

Самая высокая средняя заработная плата в России зафиксирована в Чукотском автономном округе, передает ТАСС со ссылкой на статистику Росстата. Данные изучены за февраль 2026 года.

Согласно предоставленной информации, в среднем жители получали 208 456 рублей в месяц. За аналогичный период прошлого года показатель оставлял 191 571 рубль: зарплата выросла почти на 17 тысяч рублей. Чукотка сохраняет лидерские позиции среди регионов страны по уровню доходов населения.

Ранее стало известно, что средний заработок архитекторов в Подмосковье превышает 92 тыс. рублей. Среди представителей этой профессии проектировщики находятся среди лидеров по уровню заработной платы.

До этого сообщалось, что директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга могут зарабатывать свыше миллиона рублей, тогда как медианный уровень дохода руководителей в этой области составляет около 520 тыс. рублей в Москве и 500 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. Отмечается, что спрос за последний год на специалистов по информационной безопасности вырос на 24%.