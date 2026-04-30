30 апреля 2026 в 10:08

Стало известно, где в Москве платят больше 1 млн рублей

Зарплаты CISO в IT-компаниях достигли 1,3 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга могут зарабатывать свыше миллиона рублей, передает РИА Новости. При этом медианный уровень дохода специалистов в этой области составляет около 520 тыс. рублей в Москве и 500 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Зарплата директоров по информационной безопасности в IT-компаниях в Москве и Санкт-Петербурге при максимальных предложениях достигает до 1,3 млн и 1,2 млн рублей соответственно, — сказано в исследовании.

За последний год спрос на специалистов по информационной безопасности вырос на 24%. В то же время, как пишет агентство, число вакансий в IT-сфере снизилось на 18%.

Ранее сообщалось, что средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тыс. рублей, увеличившись за десять лет почти втрое. Руководители высшего звена в 2025 году в среднем получали 281 тыс. рублей, а управляющие в корпоративном секторе — 191 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты были на Чукотке — 337 тыс. рублей и в Москве — 315 тыс. рублей.

