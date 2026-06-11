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11 июня 2026 в 09:06

Любитель тишины расстрелял меломанов из охотничьего ружья и устроил погоню

Житель Красноярского края расстрелял компанию и убил человека из-за музыки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мужчина из Красноярского края расстрелял из охотничьего ружья компанию, сообщает региональное управление СК РФ. По данным следствия, он открыл стрельбу в поселке Канифольный после конфликта из-за громкой музыки. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

В Иланско-Нижнеингашском округе мужчина подозревается в убийстве местного жителя и покушении на убийство четырех лиц. <…> В результате одного из выстрелов 38-летний мужчина получил ранение в область грудной клетки, от которого скончался на месте происшествия, — сказано в сообщении.

По версии следствия, ночью 11 июня 39-летняя женщина и трое мужчин 38–40 лет находились возле магазина на улице Школьной и громко слушали музыку, что не понравилось подозреваемому. После конфликта со стрельбой потерпевшие попытались уехать на автомобиле, однако стрелок продолжил вести огонь по машине.

Ранее в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек. Не менее 10 вооруженных мужчин прибыли на белом микроавтобусе Toyota Quantum. Они зашли на территорию поселения и открыли стрельбу по местным жителям, после чего скрылись с места преступления на той же машине.

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Красноярский край
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